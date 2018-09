Orakel van de VVD haalt uit naar partijtop

ING-baas Ralph Hamers: een nette katholiek met scherpe randjes

15 september Voor de tweede keer in 2018 was ING-baas Ralph Hamers deze week de nationale kop van Jut. Wie dicht bij hem staat, noemt hem sympathiek, inhoudelijk sterk en 'door en door integer'. Maar Hamers heeft ook scherpe kantjes. Profiel van een man die van ING een love brand wil maken, maar het zelf niet meer is.