Oud-minister Verhagen: De ernst van ‘Groningen’ drong maar niet door in Den Haag

gaswinningDat de gasboringen in Groningen een gevaar vormden voor de veiligheid van de bewoners in het gebied, drong ook na de zware aardbeving in Huizinge in 2012 niet door tot Den Haag. Volgens toenmalig minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) is dat achteraf ‘onbegrijpelijk'.

De verhoren door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning leverden de afgelopen dagen een eensluidend beeld op: dat de gaswinning ook gevaren opleverde, werd te laat onderkend. Ook toen in augustus 2012 de zwaarste beving ooit plaatsvond in het Groningse dorp Huizinge, werd bijna niemand wakker. Waarschuwingen van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de bevingen gevaarlijker konden worden dan gedacht en er beter minder gas kon worden opgepompt, werden lang weggewimpeld.



Quote Ik begrijp totaal niet dat ik niet bij de mensen langs ben geweest Maxime Verhagen, minister Verhagen, als minister verantwoordelijk voor de gaswinning tijdens het eerste kabinet Rutte van 2010 tot 2012, hoorde het nieuws over de beving in Huizinge pas een dag later. Hij informeerde bij zijn ministerie of de schade-afhandeling goed verliep. Nadat ambtenaren zeiden dat alles volgens de regels ging, was daarmee de kous voor hem af. De minister ging ook niet langs bij de gedupeerden die veel schade hadden. ,,Terwijl ik die maand nog wel naar Delfzijl ging. Ik begrijp nu totaal niet dat ik niet bij de mensen langs ben geweest.’’

Impact

De beving in Huizinge had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Dat viel binnen de marges waar rekening mee werd gehouden. Verhagen: ,,Maar daarmee is er niet gedacht over de impact van die bevingen op de bewoners van Groningen.’’ Ook de Tweede Kamer sloeg er destijds niet op aan, hield hij de commissie voor.

Eerder deze week vertelde toenmalig inspecteur-generaal Jan de Jong van de SodM dat er direct na Huizinge nieuwe berekeningen werden gemaakt over het gevaar van de bevingen. Daaruit bleek dat die in de toekomst veel krachtiger konden worden dan gedacht, de schade veel groter zou worden en er een relatie was met de hoeveelheid gas die werd opgeboord. Een eerste waarschuwing daarover bereikte de toenmalig minister niet, maar bleef volgens Verhagen hangen in de ambtelijke organisatie. Het KNMI werd door het SodM verzocht nieuwe berekeningen te maken, maar die hadden er geen tijd voor. De NAM (dat het gas oppompt in Groningen) gaf aan dat minder gas oppompen geen invloed zou hebben op de bevingen. De Jonge: ,,Ze vonden ons maar lastig.’’

Henk Kamp

De Jong had later dat jaar wel een gesprek met Verhagens opvolger Henk Kamp, de nieuwe minister. De Jong drong aan op het afbouwen van de winning. Kamp zei dat hij in verwarring was omdat de bevindingen van het SodM niet strookten met rapporten van onder andere het KNMI en de NAM. Daarom bestelde Kamp nieuwe onderzoeken. Ondertussen werd in 2013 wel besloten de gaswinning juist nog op te voeren.

Ook in 2014 werd er meer opgepompt dan het SodM adviseerde. Voormalig topambtenaar Jos de Groot van het ministerie van Economische Zaken stelde in een verhoor dat dat was omdat het kabinet de opbrengsten uit de gaswinning nodig had. In 2014 kampte Nederland met de eurocrisis en de nasleep van de kredietcrisis.

Verhagen riep de commissie aan het einde van zijn verhoor op om te komen tot een aanbeveling hoe om moet worden gegaan met een botsing van publieke belangen. ,,Veiligheid is een publiek belang, maar ook het verwarmen van de huizen en de staatskas. Ik kom er niet uit.’’

