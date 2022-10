Oud-partijvoorzitter ChristenUnie wordt nieuwe minister van Landbouw: ‘Ja, er moeten dingen anders’

In een eerste reactie laat hij weten: ,,Ja, er moeten dingen anders en de meeste veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers weten en willen dat ook.’’ Maar zij hebben volgens hem wel ‘duidelijkheid, rust en zekerheid over de toekomst nodig’. ,,Alleen dan kan het vertrouwen in de overheid ook weer groeien.’’

Stellig verklaart hij ook: ,,De landbouw hééft toekomst in ons land.’’ Als nieuwe minister van Landbouw zegt hij dit ‘sámen met de sector’ te willen ‘werken aan toekomstbestendige landbouw, waar we de komende decennia mee vooruit kunnen’. ,,Mét oog voor natuur, klimaat en waterkwaliteit. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik weet zeker dat we als we goed samenwerken, we het dan ook echt aankunnen.”

Adema was eerder gedeputeerde van de provincie Friesland, waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en partijvoorzitter van de ChristenUnie. Hij was voorzitter van Schoonmakend Nederland, de branchevereniging van schoonmaak- en glazenwasserijbedrijven

Vanmiddag wordt de nieuwe minister beëdigd. Daarmee is het 29-koppige kabinet weer compleet. Vicepremier Carola Schouten deed Landbouw er tijdelijk bij, maar zij kan zich nu weer compleet richten op Armoedebeleid en Pensioenen. Voor de ChristenUnie was de zoektocht een worsteling. De nieuwe bewindspersoon zou onder hoogspanning komen te staan, er wordt veel van degene verwacht. Wie wilden zij dat aandoen?

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt Piet Adema ‘een stevige bestuurder’ en ‘met al zijn ervaring voor mij de aangewezen persoon om samen met de boeren deze belangrijke uitdaging aan te gaan’. ,,Ik ben Piet zeer dankbaar dat hij na het indringende beroep dat ik op hem heb gedaan, bereid is om de nieuwe minister van Landbouw te worden. Ik wens hem daarbij wijsheid en de zegen van God toe.”

Partijleider Gert-Jan Segers stelde ‘serieus de tijd te nemen’ om een opvolger voor Henk Staghouwer, die de eerste minister van dit kabinet was die de ploeg verliet. Staghouwer vond zichzelf niet ‘de juiste persoon op de juiste plek’. De ChristenUnie heeft exact vier weken gezocht naar zijn opvolger.

In de coalitie bestond al langer onvrede over het optreden van Staghouwer. Bij VVD, D66, CDA en ChristenUnie heerste chagrijn omdat het aan hem was om boeren na de gepresenteerde stikstofplannen perspectief te bieden, maar dit onvoldoende van de grond kwam. Er klonk daarom al twijfel of Staghouwer wel de juiste man was voor de klus. Zijn aanpak zou veel te vrijblijvend zijn; grote bedrijven die miljarden verdienen in de agrarische sector zouden verplicht moeten worden om bij te dragen.

‘Broddelwerk’

De Tweede Kamer uitte eind juni vernietigende kritiek op ChristenUnie-bewindsman. De brief aan de Kamer waarin hij de boeren perspectief moest bieden werd afgedaan af als ‘broddelwerk’. ,,Ik begin steeds beter te begrijpen waarom de boeren zó boos waren’’, zei PvdA-Kamerlid Joris Thijsen bijvoorbeeld. In dat debat verdedigde hij samen met minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) het rigoureuze stikstofbeleid van de regering. De VVD-bewindsvrouw werd nadien juist geroemd om haar harde, maar duidelijke boodschap.

Lees door onder de foto

Volledig scherm Henk Staghouwer en Christianne van der Wal-Zeggelink tijdens het debat over het stikstofbeleid. © ANP / ANP

De nieuwe minister wacht de zware taak om boeren alsnog toekomstperspectief te bieden. Daarvoor heeft dit kabinet een grote zak geld uitgetrokken. Maar de hoge verwachtingen die het kabinet heeft van de nieuwe uitkoopregeling ter waarde van 7,4 miljard euro om boerenbedrijven te beëindigen zijn ‘onrealistisch’. Die conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag gepubliceerd rapport.

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij, abonneer daarop via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duizenden bedrijven zouden hiermee beëindigd moeten worden en het zou leiden tot tientallen procenten minder vee. Maar op basis van een analyse van 25 jaar beëindigingsregelingen concludeert het Planbureau dat ‘volledige besteding van het budget in de periode tot 2030 nauwelijks voorstelbaar is’.

Volledig scherm De officiële foto nieuwe regering op bordes aan de achterzijde van Paleis Noordeinde met Koning Willem Alexander. © Brunopress

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte kreeg eerder deze zomer een rondleiding op een melkveebedrijf voorafgaand aan een gesprek met boeren over de stikstofplannen. © ANP/Sem van der Wal