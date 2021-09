Oude coalitie vertimmert begroting: twee miljard voor koopkracht, leraren en politie

VVD-fractieleider Sophie Hermans maakte in het debat over de Miljoenennota bekend dat de ‘oude’ coalitiepartijen het eens zijn geworden over extra investeringen. Van het bedrag van twee miljard euro is 300 miljoen bestemd voor defensie om achterstallig onderhoud in te lopen. Nog eens 500 miljoen euro gaat naar een een lagere energierekening, zowel voor huishoudens als mkb-bedrijven. Ook willen de vier de verhuurderheffing met 500 miljoen verlagen om daarmee meer woningbouw mogelijk te maken.