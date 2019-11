Oude Tweede Kamerzaal keert terug

De oude vergaderzaal, dat was de zaal waarin achter de groene gordijnen tweehonderd jaar werd gerookt. Die zaal is volgens de motie van ‘grote historische en staatkundige betekenis, omdat die zaal bijna tweehonderd jaar lang het decor was van generaties politici die de Nederlandse democratie hebben opgebouwd’.



Het was de zaal waar oppositie en regeringspartijen elkaar in de ogen konden kijken, omdat ze nu eenmaal recht tegenover elkaar zaten. Waar de Tweede Kamervoorzitter hoog verheven boven de Kamerleden tegenover het kabinet zat. Waar de geur van wilde beesten kon worden opgesnoven als er een bewindspersoon sneuvelde of een kabinet viel. Waar je vanaf de perstribune bovenop het debat zat en kon loeren in de ambtenarenloge.