Ouders krijgen alle kosten voor kinderopvang tijdens coronacrisis terug

Kosten

Dat is niet nodig. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) worden de kosten vergoed. ,,We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.’’