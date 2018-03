Overhaast besluit cv onverstandig

De brancheorganisatie van installatiebedrijven wil alle cv-ketels de komende jaren vervangen door duurzame alternatieven. Dat is goed voor het milieu, stelt de club. Maar het garandeert ook de inkomsten voor de bij haar aangesloten bedrijven de komende decennia. Dat het pleidooi wordt gesteund door de belangenorganisatie van ketelfabrikanten en energiebedrijven die het alternatief voor het gas moeten leveren, zal niet verbazen.



Een dezer dagen komt het kabinet met een voorstel over hoe ver de Groninger gaskraan dicht gaat de komende jaren. Dat betekent dat er op korte termijn maatregelen genomen moeten worden willen de ruim 7 miljoen (!) woningen die op het gasnet zijn aangesloten in de toekomst kunnen blijven stoken en koken. Die alternatieven zijn er wel, maar kosten geld.



Zo kunnen we gas importeren uit het buitenland en dat bewerken in een stikstoffabriek, maar daar hebben we er nu te weinig van. Of we moeten alle woningen dus aansluiten op alternatieve ketels, zoals de eerder genoemde organisaties verenigd in ‘een brede klimaatcoalitie’ bepleiten.



Het is nu aan de politiek om zich niet gek te laten maken. Dat we moeten nadenken over een alternatief voor het Groningse gas is helder. Niet alleen om de aardbevingen in het gebied, ook omdat de gasbel niet voor eeuwig gevuld blijft. Maar om nu halsoverkop mee te gaan in een lobby van belanghebbenden om elk woonhuis te gaan ombouwen, gaat nogal ver.



Ten eerste omdat het burgers opzadelt met enorme kosten. Eerder berekende onderzoeksbureau Ecorys dat het gaat om gemiddeld 18 duizend euro per huis. Ten tweede omdat de alternatieven niet zaligmakend zijn. Warmwaterpompen werken alleen goed in goed geïsoleerde huizen, oudere woningen krijgen ze niet warm in een koude winter.



Hybride pompen zijn ook gewoon nog afhankelijk van gas (zij het minder) maar veroorzaken veel lawaai doordat er een soort omgekeerde airco’s aan de gevels komen te hangen. Nederland heeft jarenlang de ogen gesloten voor alternatieven voor het gas uit Slochteren, maar dat is geen reden nu ineens overhaast ondoordachte besluiten te nemen.