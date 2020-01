Overheden slaan handen ineen voor schonere lucht

Minister Van Veldhoven: ,,Als één op de vijf kinderen met astma dat heeft gekregen door luchtverontreiniging, hebben we nog heel wat te winnen. We kunnen dat niet alleen. Samen met gemeenten, provincies en alle sectoren gaan we zorgen voor die schonere lucht.”



Op allerlei gebieden - variërend van verkeer, industrie, landbouw, scheepvaart tot huishoudens zelf - worden maatregelen genomen. Die vallen deels ook samen met bestaande afspraken, zoals die bijvoorbeeld gemaakt zijn in het klimaatakkoord.



Maar er ligt ook een aantal nieuwe maatregelen. Zo komt er extra geld en kennis om de milieuregels te handhaven. Een concreet voorbeeld is de roetfiltertest, die in de APK wordt opgenomen voor dieselauto’s. Met een deeltjesteller wordt straks standaard gecontroleerd of de roetfilter echt werkt. Ook is het de bedoeling dat mobiele bouwmachines, zoals aggregaten, schoner worden.