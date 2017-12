'Overheid moet zich storten op boren naar aardwarmte'

De twee politieke partijen willen dat staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) actief gaat meedoen aan het uit de grond halen van aardwarmte. Nu zit EBN alleen in de olie- en gaswinning. ,,Het wordt tijd dat EBN zich richt op schone energiebronnen”, zegt D66-Kamerlid Rob Jetten. ,,Door naar aardwarmte te boren, kan de gaskraan in Groningen verder dicht.”



Bij aardwarmte wordt water diep de grond ingeduwd, om het daarna weer op te pompen. Doordat de temperatuur diep onder de aardbodem veel hoger is dan aan het oppervlak, wordt water zo op een milieuvriendelijke manier verwarmd.



D66 en CDA dienen het voorstel vandaag in tijdens het begrotingsdebat over Economische Zaken en Klimaat. De verwachting is dat coalitiepartijen VVD en ChristenUnie hun steun toezeggen, waarmee een meerderheid in Tweede Kamer voor is.