Overheid tikt zichzelf op de vingers: nieuw btw-nummer voor ondernemers wél privacy-proof

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst, beide overheidsorganisaties, op de vingers getikt wegens het schenden van de privacy bij het innen van belasting bij zelfstandige ondernemers. Het huidige btw-nummer met BSN, dat bijvoorbeeld op facturen en websites staat, kan leiden tot identiteitsfraude. De waakhond heeft de Belastingdienst dan ook verplicht voor 2020 met een alternatief te komen.



Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel is blij met de aanpassing. ,,Ik ben het eens met de Autoriteit Persoonsgegevens dat het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer onwenselijk is. Het is daarom goed dat er een werkbare oplossing gepresenteerd is die de privacy van ondernemers beschermt en tegelijkertijd de heffing van de btw verzekert.’’



Er zijn ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland. De ondernemers krijgen eind volgend jaar een nieuw btw-identificatienummer en moeten hun eigen administratie daar per 1 januari 2020 op aanpassen.