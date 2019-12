Overlastgevende asielzoeker mag straks straflocatie niet meer af

Asielzoekers die zich hebben misdragen blijven onder zwaarder regime geplaatst. Zij komen als ze de wet hebben overtreden of overlast hebben veroorzaakt in een speciale opvanglocatie terecht, waarna ze niet meer van het terrein af mogen.

Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij roept daarvoor de zogeheten Handhaving en Toezichtslocatie (HTL) in Hoogeveen in het leven, waar 50 plekken komen.

Eigenlijk is de locatie de opvolger van de ‘aso-azc's’, officieel de Extra Begeleiding- en Toezicht Locaties (EBTL) geheten, die al in Hoogeveen en Amsterdam waren. Die gemeenten wilden echter af van de locaties en beide plekken sluiten op 31 januari. Volgens Broekers-Knol komen de overlastgevende asielzoekers op de nieuwe plek, vanaf 1 februari, onder zwaardere voorwaarden te staan. Zo krijgen ze een ‘strikt gebiedsgebod’ opgelegd, zolang ze in de HTL verblijven. Daarom is Hoogeveen akkoord gegaan om toch weer overlastgevers op te gaan vangen.

De bewindsvrouwe hoopt dat met strengere voorwaarden en regels ‘de overlast voor de omwonenden en in de buurt gevestigde winkeliers weggenomen wordt’.

Overlast door asielzoekers is veel burgemeesters en omwonenden van opvanglocaties een doorn in het oog. Uit een rapportage eerder dit jaar bleek dat de politie in 2018 liefst 4600 keer werd ingeschakeld voor incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren. Het ging veelal om winkeldiefstal of zakkenrollerij, maar ook om mishandelingen, bedreigingen en vernielingen en in enkele gevallen om zedendelicten.

Aftreden

Die rapportage leidde overigens tot het aftreden van de voorganger van Broekers-Knol. VVD’er Mark Harbers trad af omdat hij ernstiger misdrijven over het kopje ‘overig’ had geplaatst, waardoor die onderbelicht bleven.

Volgens Broekers-Knol wordt door het instellen van de nieuwe locatie ‘streng opgetreden tegen onaanvaardbaar gedrag’. Zij lijkt ook te hebben geleerd van de EBTL’s in Hoogeveen en Amsterdam. Daar was het een probleem dat de overlastgevers nog steeds in en uit liepen van de locatie en zo geregeld uit het zicht bij incidenten betrokken konden raken.

De asielzoekers die op de nieuwe locatie worden geplaatst mogen niet meer van het terrein van de HTL af. Daarom wordt het uitgerust met winkels en andere voorzieningen. BOA’s gaan erop toezien dat niemand zonder toestemming de locatie verlaat.