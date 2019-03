OVV: Instelling van Michael P. werkte niet volledig mee

,,De Raad heeft veel personen niet één op één kunnen spreken omdat ze begeleid werden door een leidinggevende of een jurist. De Raad vindt dit onwenselijk omdat dit mogelijk het vrijuit spreken belemmert, en daarmee van invloed kan zijn op het onderzoek.’’



Ook toegang tot medische gegevens bleek problematisch, stelt de Onderzoeksraad in het rapport. ‘De Raad heeft meerdere schriftelijke toestemmingsverklaringen overlegd alvorens toegang te krijgen tot de medische gegevens van Michael P.’



De Onderzoeksraad benadrukt dat de terughoudendheid van organisaties om hun medewerkers te laten interviewen wel verklaarbaar is. Zo had ‘de enorme impact’ van de zaak in sommig gevallen geleid tot arbeidsverzuim. ‘Daarnaast speelde volgens de organisaties mee dat veel direct betrokkenen al over het gebeuren waren bevraagd door politie en de beide betrokken inspecties.’



Uiteindelijk heeft de Onderzoek met vrijwel alle direct betrokkenen kunnen spreken, met uitzondering van één persoon die vanwege ziekte langdurig afwezig was.