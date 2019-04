Pa is PvdA'er en zoon VVD’er: ‘Ik zat soms met tranen in m'n ogen’

Jurgen Nobel, net 30, is de jongste locoburgemeester van Nederland en de jongste wethouder in de Haarlemmermeer ooit. Die posities heeft hij bepaald niet aan zijn vader te danken, die stemde namelijk nog nooit op zijn zoon. ,,Dat kon ik niet."



Ruim 3800 inwoners van de Haarlemmermeer brachten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eind vorig jaar wél hun stem uit op de lokale nummer 1 van de VVD. Vader Jeroen Nobel koos voor een vrouw op de lijst van de PvdA, de partij waarvoor hij al meer dan twintig jaar actief is. Opvallend, omdat Jurgen in 2014 wel het vakje voor de naam van zijn vader rood maakte. ,,Hij was toen lijstduwer voor de PvdA en ik gunde hem de voorkeurstemmen. Ik had ook op mezelf kunnen stemmen, dat was misschien slimmer geweest omdat het er echt om spande of ik het wel zou redden."