‘Pak sultan Nederlandse onderscheiding af’

De sultan kreeg zes jaar geleden de onderscheiding Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw tijdens een staatsbezoek. Nederland en het olierijke Brunei onderhouden al lang innige banden. Bolkiah, door olie-inkomsten een van de rijkste mensen ter wereld, is al op de vingers getikt door de Verenigde Naties, maar trekt zich daar niets van aan.



Volgens Sjoerdsma moet minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) nu de ambassadeur van Brunei om uitleg vragen over de ingevoerde wetgeving. Daarnaast moet de onderscheiding die aan de sultan is gegeven worden ingetrokken. Dat is nog niet zo eenvoudig. Formeel kan dat alleen wanneer iemand is veroordeeld voor een misdaad. Sjoerdsma wil dat het kabinet onderzoekt wat er mogelijk is. ,,En mocht het niet kunnen, dan moeten we de regels aanscherpen. Dat in het vervolg een onderscheiding ook kan worden ingevorderd wanneer iemand het internationale recht schendt.”