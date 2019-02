Parlement Curaçao boos op minister Blok om hulp Venezuela

video Topman Air Fran­ce-KLM: Positie van KLM staat absoluut niet ter discussie

13:47 Air France moet meer winst maken, met KLM gaat het goed. Dat was in het kort de weinig verrassende boodschap die Ben Smith, de nieuwe topman van luchtvaartcombinatie Air France-KLM, uitsprak bij de presentatie van de jaarcijfers. Smith en Pieter Elbers deden hun best om het gesteggel van de afgelopen weken vooral niet te benoemen.