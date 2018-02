Parlement wil onderzoek flitsbenoeming EU-topman

Klaver: Geef ons de sleutel van het gemeentehuis in Nederland

25 februari GroenLinks wil na de komende gemeenteraadsverkiezingen meebesturen in 100 van de 230 gemeenten waar de partij meedoet. Daarbij moeten in ieder geval ook de vier grootste steden zitten, zei partijleider Jesse Klaver vandaag tijdens het partijcongres in Rotterdam.