Partij van de Arbeid grootste partij bij exitpoll

Zorgminis­ter Bruins wil Europese oplossing voor medicijnte­kor­ten

13:29 De nieuwe Europese Commissie moet met de farmaceutische industrie gaan onderhandelen over oplossingen om medicijntekorten aan te pakken. Minister Bruins (Medische Zorg) heeft namens Nederland deze oproep gedaan tijdens bezoeken aan de wereldgezondheidsorganisatie WHO en een grote vakbeurs in Frankrijk.