Partij voor de Dieren heeft nieuwe partijvoorzitter gevonden

De Partij voor de Dieren heeft weer een nieuwe partijvoorzitter. De leden hebben dit weekend na een onlinecongres Ruud van der Velden gekozen, die sinds oktober vorig jaar al interim-voorzitter was na het onvrijwillige vertrek van zijn voorganger Sebastiaan Wolswinkel. De partij kwam door de ophef hierover vorig najaar in een roerige fase, ook omdat boegbeeld Marianne Thieme toen net de Tweede Kamer verliet.

Wolswinkel was negen maanden eerder door de leden gekozen als voorzitter, tegen de zin van Thieme en mede-oprichter van de partij Niko Koffeman. Wolswinkel moest weg omdat hij de partij zou hebben geschaad met zijn optreden in de media en door zich niet te houden aan bestuursbesluiten. Hij vocht zijn royement nog vergeefs aan en werd aan de deur geweerd bij het partijcongres in januari, waar onder meer over zijn ontslag werd gesproken.

Wolswinkel pleitte voor meer transparantie en interne discussie over de koers van de partij. Aanleiding daarvoor was het opstappen van het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de fractie. Ze nam haar zetel mee zodat de fractie vier Kamerzetels overhield. Van Kooten vond dat de PvdD te veel met de eigen stokpaardjes bezig is. Ze wilde meer aandacht voor ‘mensenzaken’. Ze vormt nu samen met Kamerlid Henk Krol de Partij voor de Toekomst.

Gestemd

Het dertigste congres zaterdag was online vanwege de coronamaatregelen. Daarna hebben ruim zevenhonderd partijleden hun stem uitgebracht. Van der Velden pleit onder meer voor intensievere communicatie met de leden en volksvertegenwoordigers. De nieuwe partijvoorzitter leidt ook de PvdD-fractie in de gemeenteraad van Rotterdam.