Partij voor de Dieren wil met Esther Ouwehand verkiezingen in

Rapport: Shells schoonmaak van zware olievervui­ling in Nigeria schiet ernstig tekort

8:30 Milieuorganisaties maken vandaag nieuwe onderzoeksresultaten bekend over het opruimen van ‘de grootste olieramp ter wereld’. Al zestig jaar lekt er in de Nigerdelta elke dag olie op het land en in de rivieren; Shell en andere oliebedrijven zijn verantwoordelijk. Van de schoonmaak komt niets terecht, stellen de onderzoekers.