Partij voor de Toekomst implodeert, afgezette penningmeester doet boekje open

Gisteravond werd Bogaardt door een meerderheid van het bestuur geroyeerd, omdat hij met deze site zou hebben gesproken over interne partijzaken. Aanleiding was het nieuws dat Henk Otten graag de Tweede Kamer in wil voor de Partij voor de Toekomst en dus een plek op de kieslijst wenst. Daar werd door meerdere bestuursleden, vooral door penningmeester Bogaardt, zeer afwijzend op gereageerd.