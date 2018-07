Partijcoryfee Van Aartsen wil andere koers: 'VVD moet moslims juist beschermen'

,,Als je alleen maar het verhaal houdt wat de VVD tot dusver doet, zo van ‘het is een gevaar’, dan leidt dat tot afstand’’, zegt Van Aartsen. Als waarnemend burgemeester van Amsterdam herhaalde Van Aartsen eind februari zijn oproep dat je strenggelovige moslims (salafisten) de hand moet reiken. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff reageerde toen met de opmerking dat hen dan meteen duidelijk gemaakt moet worden dat ‘integratie beter is dan je van ons af te keren’. Eerder pleitte de VVD-fractie voor een verbod op salafistische organisaties.



Van Aartsen vreest voor verdeeldheid in de samenleving door de opstelling van de politiek, en vindt dat zijn partij moslims ook moet beschermen: ,,Als het gaat om geweld en terreur moet je de harde aanpak kiezen, dat hebben we in Den Haag ook gedaan met de ronselaars.’’ Maar: ,,Er is een grote groep moslims die zich keurig gedraagt. Daar zitten ook orthodoxe aanhangers bij. Als je continu zegt: ‘jullie deugen niet’, werkt dat ontwrichtend. De groep moslims vormt voor een belangrijk deel de nieuwe middengroep van Nederland. Als je dan alleen maar het verhaal houdt wat de VVD tot dusver doet, leidt dat tot afstand.’’