Partijen openen frontale aanval op de premier zonder ideologie

De handschoenen zijn uitgetrokken in Den Haag. Waar aan het begin van de coronacrisis ook de oppositiepartijen zich constructief opstelden tegenover premier en crisismanager Mark Rutte, is dat nu voorbij. ,,Rutte is goed in managen en dingen regelen’’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Maar we moeten nu nadenken over een wereld ná corona. Daar is visie voor nodig en dat heeft Rutte nou juist niet. Zijn leiderschap paste precies bij de afgelopen tien jaar. Maar niet bij de komende tien.’’