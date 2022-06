Partijen pleiten voor grotere Tweede Kamer

Voor uitbreiding van de Kamer is een aanpassing van de Grondwet nodig. Uiteindelijk moet twee derde van de Tweede en Eerste Kamer daar mee instemmen. Die meerderheid is er bij lange na nog niet. Wel is het voor het eerst dat meerdere partijen ervoor pleiten het huidige aantal parlementariërs te vergroten.



Uitbreiding van het aantal Kamerleden zou een oplossing kunnen zijn voor de hoge werkdruk waar sommige politici mee kampen. Vooral leden van kleinere fracties zijn niet in staat om aanwezig te zijn bij alle vergaderingen die tegelijkertijd plaatsvinden in de Tweede Kamer. ,,Vorige week hadden we een hoorzitting met veteranen waar maar één Kamerlid bij aanwezig was. Dat was gênant’’, aldus Segers in een debat over de werkwijze van de Tweede Kamer.