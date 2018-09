'Partijleden D66 moeten zich uitspreken: kan Pechtold aanblijven?'

Fractievoorzitter Jeannet Bos van de Meppelse afdeling van D66 wil dat haar partij duidelijk maakt of Alexander Pechtold kan aanblijven als partijleider. Pechtold werd deze week beschuldigd van machtsmisbruik door zijn ex-vriendin die ook raadslid namens de partij was.

Jeannet Bos zegt dat ze hierop veel wordt aangesproken. Ze wil daarom dat partijleden zich uitspreken over de steun aan Pechtold. ,,Ik wil gewoon weten: staan we als partij achter hem of vinden we dat het nu klaar is, en dat hij weg moet? Want zo gaat het niet langer, de mensen kijken onze hele partij hier op aan.''

Deze week werd bekend dat de ex-vriendin van Pechtold opstapte als duo-raadslid in Meppel 'vanwege een pijnlijk einde aan haar affectieve relatie met de partijleider'.

Partijvoorzitter Letty Demmers heeft juist gisteren gezegd dat het gaat om een 'privékwestie die geen invloed heeft op D66.

Bos zegt echter dat ze veel op de affaire wordt aangesproken. Ze vindt de uitspraken van Demmers ook 'te mager'. ,,Je kunt niet alleen maar zeggen: dit is privé. Feit is nu: het ligt op straat. Ik vind er zelf helemaal niets van. Maar nu het een feit is, kijken mensen D66'ers er op aan. Zo was ik gisteren in Meppel voor iets anders. Toen mensen hoorden dat ik van D66 was, kwam Pechtold meteen ter sprake. Daar heb ik geen zin in, om het daar de hele tijd over te hebben.''

Bos zegt zelf overigens niet dat Pechtolds positie nu al onhoudbaar is. ,,Nee. Het kan ook zo zijn dat als er een duidelijk statement van de partijtop komt, dat de kous gewoon af is. Maar nu hangt het boven de markt. Deze discussie moet gewoon stoppen en dat is nu nog niet het geval.''

Dit weekeinde zijn raadsleden en wethouders van D66 bijeen voor een partijdag. Het gaat echter niet om een congres.