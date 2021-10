Partijruzie SP nog niet voorbij na royement 'zolderkamercommunisten’

VIDEO Tweede Kamer ontstemd over uitzetting ambassa­deurs: ‘Dictator Erdogan laat weer eens zijn ware gezicht zien’

24 oktober In de Tweede Kamer wordt ontstemd gereageerd op de aankondiging van Turkije om tien buitenlandse ambassadeurs, waaronder die van de Nederland, het te land uit te zetten. ‘Dictator Erdogan laat weer eens zijn ware gezicht zien!’, aldus VVD’er Ruben Brekelmans. Ook andere Kamerleden zijn boos over het besluit, dat een reactie is op een oproep van de landen om de zakenman en filantroop Osman Kavala zo snel mogelijk vrij te laten.