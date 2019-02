Paul Rosenmöller: We gaan voor een verdubbeling in zetels in de Eerste Kamer

Eén keer rook voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller (62) heel voorzichtig aan kabinetsdeelsname. In 2001 werden achter de schermen gesprekken gevoerd om af te tasten of na de verkiezingen een kabinet van CDA, PvdA en GroenLinks mogelijk was. Dat was om de partijen aan elkaar te laten wennen, zegt de Eerste Kamer-lijsttrekker aan de vooravond van zijn terugkeer in de Haagse politiek. ,,We spraken over cultuurverschillen tussen onze partijen. Zou dit kunnen?’’