Pauzeknop dreigt voor stap twee van openingsplan: ‘Wacht op die daling’

Het kabinet zal dit weekeinde de speelruimte wegen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei vrijdag dat het nog maar de vraag is of er morgen wel een Catshuisoverleg is (en later een persconferentie).

Dat ligt aan de OMT-grafieken. ,,Als we zien dat die ruimte er op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft een Catshuisoverleg niet zoveel zin.”