Pechtold: Einde formatie in zicht

For­ma­tie­par­tij­en bereiken akkoord over bed-bad-brood

14 september De partijen die praten over de vorming van een nieuw kabinet zijn het eens over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de zogeheten bed-bad-broodregeling. Inmiddels hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook een akkoord bereikt over 'vluchtelingendeals'.