Pechtold gaat puinruimen bij CBR

Alexander Pechtold (53) is per 1 november 2019 benoemd als algemeen directeur van het CBR. Hij moet orde gaan scheppen in de chaos daar.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benoemde hem na voordracht door de Raad van Toezicht van het CBR. Samen met operationeel directeur Jan Jurgen Huizing, die in januari 2019 aantrad, gaat Pechtold een collegiaal bestuur vormen.

Alexander Pechtold zal volgens de organisatie ‘van grote toegevoegde waarde zijn om het CBR door de huidige moeilijke fase bij de medische beoordelingen heen te loodsen’. Daarna zal hij samen met alle medewerkers ‘verder bouwen aan versterking van de organisatie en de dienstverlening’.

,,Hij heeft vanuit zijn langdurige politieke ervaring een uitstekend gevoel voor de complexe omgeving en de belangrijke rol van het CBR in de samenleving,” aldus de landelijke club met 1.300 medewerkers in vaste dienst. Het CBR neemt rijexamens en toetsen af en beoordeelt onder meer ouderen op hun geschiktheid om nog een voertuig te besturen.

Uitvoerige selectie

Jan Mengelers, voorzitter Raad van Toezicht: ,Ik ben verheugd dat na een uitvoerige selectie Alexander Pechtold de nieuwe algemeen directeur van het CBR wordt. Alexander Pechtold is een verbindende persoonlijkheid die zowel binnen als buiten het CBR de rust en het vertrouwen terug kan brengen."

Verkeersminister Van Nieuwenhuizen zegt over de benoeming van Pechtold in een brief aan de Tweede Kamer: ,,Het CBR is een organisatie die zich in zwaar weer bevindt en staat voor een grote opgave om de prestatie als publieke dienstverlener zo snel als mogelijk te verbeteren. De heer Pechtold zal vanuit zijn langdurige politieke ervaring goed in staat zijn om met alle stakeholders een constructieve dialoog aan te gaan en rust te brengen in de organisatie.”

Vorige maand werd al bekend dat de minister Pier Eringa, tot voor kort de eigenzinnige president-directeur van ProRail, bereid had gevonden om de directie van het CBR ‘met zijn ervaring en deskundigheid’ te ondersteunen.

Verscherpt toezicht

Sinds begin dit jaar staat het CBR onder verscherpt toezicht van de VVD-bewindsvrouw. De doorlooptijden van beoordelingen zijn te hoog en veel voertuigbestuurders, vaak ouderen en kwetsbare mensen, worden hierdoor geraakt. Kamerleden houden op hun beurt weer scherp de minister in de gaten bij dit heikele dossier.

Van Nieuwenhuizen zei daar eerder over: ,,Deze situatie leidt tot schrijnende situaties doordat mensen die verlenging van het rijbewijs hebben aangevraagd buiten hun schuld zonder rijbewijs komen te zitten. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld werk, mantelzorg of sociale contacten.”

Recent bleek uit onderzoek dat in het slechtste geval het CBR de doorlooptijden pas halverwege 2021 weer op orde heeft. In het beste scenario zal dit in de zomer van 2020 zijn.

Pechtold weigerde vanmiddag tegen deze krant gelijk persoonlijk een telefonische toelichting te geven op zijn stap. Hij verwees naar de afdeling communicatie van het CBR.

Reacties

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra wenst Pechtold veel succes met zijn baan. ,,Het is een grote opgave om het CBR weer op de rails te krijgen. Ik hoop dat hij snel wat kan bereiken. Er is daar veel verandering nodig, op korte en op lange termijn. Zodat mensen niet meer hoeven te wachten op hun rijbewijs.”

PVV‘er Roy van Aalst is voorzichtiger. ,,We hopen dat hij de puinhopen op gaat ruimen. Pier Eringa als nieuwe adviseur, daar had ik veel vertrouwen in. Of dit het gouden duo wordt, moet nog maar blijken. Maar de baantjescarrousel draait in ieder geval weer volop", aldus het Kamerlid.