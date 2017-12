'Pechtold moet weg vanwege duur cadeau'

Monasch: Ik ben te vroeg uit de PvdA gestapt

23 december Oud-Tweede Kamerlid Jacques Monasch zegt dat hij - achteraf gezien - te vroeg uit de PvdA is gestapt. ,,Als er nou één ding is dat ik anders had moeten doen: ik had het debat met Asscher en Samsom wel willen aangaan. Zeker als ik terugkijk en je ziet hoe slecht de sociaaldemocratie ervoor staat, dan had ik met nog meer kracht het debat met die twee moeten aangaan.''