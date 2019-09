Pechtold snoeihard over ‘visieloze’ D66-minister: ‘Doet te weinig aan bescherming cultureel erfgoed’

`Laat dit rapport niet in een la verdwijnen zeg ik streng,’’ zei Pechtold in een toelichting op het Mauritshuis, waar hij zijn bevindingen presenteerde. ,,Dit is een wake up call voor de overheid.’’ Minister Van Engelshoven nam het rapport in ontvangst en toonde zich verheugd over de aansporingen een aanbevelingen: ,,Wat me goed doet is dat de commissie zegt: Nederland is betrokken bij zijn erfgoed.’’