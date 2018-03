Peiling: 6 op de 10 kiezers vóór sleepwet

Volgens het onderzoeksbureau is de verhouding tussen voor- en tegenstanders momenteel 63 om 37 procent. Het aandeel voorstemmers is daarmee iets toegenomen ten opzichte van begin februari, toen de verhouding 60/40 was, maar onveranderd ten opzichte van de peilingen in oktober.



Ruim twee derde van de Nederlanders (68 procent) heeft inmiddels iets gezien, gehoord of gelezen over de wet en is naar eigen zeggen inhoudelijk (redelijk) goed op de hoogte. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van begin februari, toen dit voor 55 procent van de Nederlanders gold.