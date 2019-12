Peiling: Vertrouwen in ministers ChristenUnie in vrije val

De afgelopen maanden hadden allebei de ministers van de ChristenUnie te maken met massale protesten over hun beleid, door boze boeren en leraren. Volgens opiniepeiler De Hond lijden Schouten en Slob zeker onder deze protestacties. ,,Lange tijd zaten deze politici niet in het schootsveld. Ze speelden geen polariserende rol, iedereen had wel vertrouwen in ze.”



Dat is anders als je bijvoorbeeld kijkt naar Rutte (VVD), die scoort volgens De Hond heel goed bij de eigen achterban en heel slecht bij andere kiezers. ,,Nu Schouten en Slob wél in het schootsveld terecht komen, hebben ze een te kleine ChristenUnie- achterban die hun verslechterde score kan goedmaken.”



Minister Hoekstra (Financiën, CDA) blijft de lijst aanvoeren van ministers waarin kiezers het meeste vertrouwen hebben. Minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) blijft staan op plaats 2 en minister Kaag (Buitenlandse handel, D66) stijgt in drie maanden van plaats 5 naar plaats 3. Minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) pakt plaats 4 (september 2019: 8) en de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Knops (CDA), maakt de top 5 compleet.



Bij de fractievoorzitters pakt PvdA-leider Asscher de koppositie over van Gert-Jan Segers (ChristenUnie). De grootste daler hier is VVD‘er Klaas Dijkhoff (van 2 naar 10).