Pendelbus asielzoekers Ter Apel wekt woede PVV

Kamer wil bescher­ming tegen Chinese spionage: ‘Als we niet opletten, worden we leegge­roofd’

14:35 In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd op het nieuws dat Chinese spionnen op grote schaal bedrijfsgeheimen hebben gestolen bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Partijen roepen het kabinet op Nederlandse bedrijven beter te beschermen tegen ‘staatsgeleide diefstal’ van China.