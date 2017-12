Pensioenuitkering daalt volgend jaar

Minister blijft bij geplande opening Lelystad Airport

0:02 Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) blijft bij de geplande opening van Lelystad Airport per 1 april 2019. Deze openingsdatum is vooralsnog haar streven en daar zal zij zich ,,100 procent'' voor inzetten, zo liet ze de Tweede Kamer vanavond weten tijdens een debat over de luchthaven.