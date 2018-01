'Peperduur middel tegen spierziekte alleen tegen lagere prijs in basispakket'

Spinraza is een nieuw medicijn voor mensen met de spierziekte SMA. In Nederland lijden zo’n 500 honderd patiënten aan die ziekte. Kinderen die worden geboren met de ernstigste vorm van SMA kunnen niet zitten en hebben een levensverwachting van vaak maar anderhalf jaar. Het middel zorgt ervoor dat patiënten vaak een draaglijker leven kunnen lijden. Het middel is echter niet voorhanden omdat het niet standaard wordt vergoed door zorgverzekeraars.

Het medicijn kost zo’n 240 duizend euro per patiënt per jaar. Die prijs is ‘absurd hoog’, zei verantwoordelijk minister Bruno Bruins eerder. Wel heeft hij met Biogen al een afspraak gemaakt om – zolang er nog geen beslissing is opgenomen of zorgverzekeraars het wel moeten gaan vergoeden via het basispakket – vast medicijnen te leveren voor dertig zeer ernstige zieke kinderen. Het is onbekend wat Bruins daarvoor betaalt.

Het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet over wat wel en wat niet in het basispakket zou moeten worden opgenomen. Doorgaans worden die adviezen altijd opgevolgd. Het definitieve advies volgt over anderhalve week. Wel telt het advies dat de speciale commissie daar vanmiddag over afgaf zwaar mee. De voorlopige afspraak die Bruins heeft gemaakt met Biogen loopt op 1 mei af.

Winst

Biogen maakte deze week bekend dat het vorig jaar een winst van 3,7 miljard euro heeft geboekt. De winstmarges bij het bedrijf zijn – zelfs in vergelijking met andere farmaceuten – erg hoog: zo’n 38 procent. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Bruins daarom niet te makkelijk moet instemmen met de vraagprijs van Spinraza. Zij steunen hem in zijn opstelling dat het middel onder die voorwaarde niet kan worden toegelaten tot het basispakket. Hoeveel de farmaceut moet zakken in prijs, wil niemand zeggen. Maar achter de schermen wordt gerekend met een korting van maarliefst 85 procent wil het middel worden toegelaten tot het basispakket.

Patiëntenfederatie Spierziekten Nederland is desalniettemin positief dat er een akkoord komt. Liever had de club gezien dat de adviescommissie had geadviseerd het middel snel toe te laten. ,,Maar het is positie dat de commissie erkent dat Spinraza een werkzaak middel is waar patiënten urgent op zitten te wachten,’’ zegt Erik van Uden van Spierziekten Nederland.

,,Biogen heeft al aangegeven zich coöperatief op te stellen in de gesprekken met de minister. Ze zijn er ook uitgekomen met een voorlopige regeling voor dertig patiënten. En ook al genezen mensen met SMA niet door het middel, het kan de ziekte wel vertragen of voorkomen dat mensen aan de beademing moeten of een staaf in hun rug krijgen.’’