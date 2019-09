Pia Dijkstra: Mijn euthanasieplan wordt niet begraven

In haar niet aflatende gevecht om mensen op hoge leeftijd die hun leven voltooid achten het recht te geven op euthanasie, was Kamerlid Pia Dijkstra deze zomer in Zwitserland. Ze ging mee op werkbezoek met de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde naar Dignitas, de internationale organisatie die daar euthanasie voor buitenlanders regelt.



,,In Zwitserland ziet men euthanasie als een mensenrecht”, vertelt de oud-nieuwslezeres en D66-politica daarover. ,,Artsen en andere levenseindebegeleiders helpen daar mensen die euthanasie willen, meestal met een medische oorzaak. De patiënt moet het wel zelf doen en het traject kost geld.”



Dijkstra hoort al langer van ouderen in Nederland dat zij ook de keuze willen hebben om waardig deze wereld te verlaten. ,,Deze optie moet niet onbereikbaar zijn, dat besef is aangenaam voor hen. In gesprekken met haar eigen bejaarde vader praat Dijkstra ook over dit dilemma. ,,Mijn vader is 92 jaar, hij zegt: ‘Ik wil straks niet in een situatie terechtkomen dat ik niet meer voor mezelf kan zorgen.’ En het zou hem geruststellen om de keuze te hebben eruit te mogen stappen als het niet meer gaat.”