Piek lerarentekort komt twee jaar later

Niet in 2020, maar in 2022 is het lerarentekort in ons land op het hoogtepunt. In dat jaar is er een tekort van 4100 fulltime leraren op de basisscholen. De Randstad krijgt dan de grootste tekorten voor de kiezen. Dat blijkt uit de nieuwste arbeidsramingen die het ministerie van Onderwijs vanavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) komt de piek in het lerarentekort later dan verwacht, omdat deeltijddocenten meer uren zijn gaan werken en leraren er voor kiezen om later met pensioen te gaan. De bewindspersonen stellen dat er zo meer tijd is om leraren te werven om het lerarentekort af te wenden.

De ramingen zijn gebaseerd op cijfers van 2015. Daarin is het effect van maatregelen die nu al zijn genomen, zoals scholing voor werkloze leraren, het omscholen van zijinstromers, niet meegenomen. De ministers hopen dat de effecten daarvan ook snel zichtbaar worden, waardoor het dreigende tekort steeds verder wordt ingedamd.

Meer vacatures

Tegelijkertijd constateren Van Engelshoven en Slob dat de druk op de arbeidsmarkt voor leraren met fors meer vacatures nu al groot is. Er zijn echter wel grote regionale verschillen: de grootste problemen worden in het westen van ons land verwacht, met name in de grote steden.

Nu al hebben basisscholen in grote steden grote moeite om vervangers te vinden voor zieke docenten. Deze krant schreef eerder deze maand nog dat door dat tekort aan invalleerkrachten 1 op de 10 scholieren het afgelopen jaar naar huis werd gestuurd.

Oudere leraren

Het personeelsbestand op basisscholen is relatief oud. Een kwart van de basisschoolleraren is 55 jaar of ouder. Een grote groep neemt de komende jaren afscheid van school omdat ze met pensioen gaan. Andere oudere leraren kiezen ervoor om minder te gaan werken.

Quote Iedereen moet de zeilen bijzetten Arie Slob (ChristenUnie) De bewindspersonen spreken over een ‘uitdaging’, die niet alleen vanuit Den Haag kan worden opgelost. Ook de werkgevers, lerarenopleidingen en vakbonden moeten zich inzetten, vinden Van Engelshoven en Slob. ,,Iedereen moet de zeilen bijzetten”, vindt Slob. ,,Samen kunnen we het vak zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat we jongeren zo veel mogelijk verleiden om leraar te worden.”

Dat het dreigende lerarentekort veel in het nieuws is, kan ook een gunstig effect hebben. Slob: ,,Je weet nu bijna zeker dat je een baan kunt vinden als je voor het onderwijs kiest.” Om weifelende jongeren over de streep te trekken, is in het regeerakkoord afgesproken dat Pabostudenten de eerste twee jaar maar de helft van het collegegeld hoeven te betalen.

Dreiging voor middelbare scholen