Pieter Heerma: Ik wilde die mooie, verantwoordelijke hondenbaan wel op me nemen

Afgelopen donderdag werd duidelijk dat Sybrand Buma burgemeester in Leeuwarden wordt. Dat stelde de fractie voor ‘een uitdaging', aldus Heerma tijdens een interview in zijn nieuwe werkkamer, die van de CDA-fractievoorzitter. ,,We moesten wel even slikken en vervolgens een nieuwe fractieleider kiezen.”



Buma vertelde eerder dat hij het besluit om te vertrekken al enige tijd geleden in zijn hoofd had genomen. Volgens Heerma ‘voel je dat onuitgesproken aankomen'. ,,Dus de gedachte of ik beschikbaar wilde zijn bij zijn vertrek, had ergens in mijn brein al postgevat. En ik wilde die mooie, verantwoordelijke hondenbaan wel op me nemen. Als er tenminste draagvlak zou zijn voor mijn kandidatuur. Dat bleek gelukkig het geval.”