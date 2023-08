Pieter Omtzigt begint eigen partij en doet mee aan de verkiezingen

Een kandidatenlijst is er nog niet, een inhoudelijk programma wel. Het is tekenend voor Omtzigt, die pleit voor een inhoudelijke verkiezingscampagne. Waarbij het in de discussies wat hem betreft gaat over de vraag hoe grote problemen in het land moeten worden opgelost. Zodat bij de formatie duidelijk is waar alle partijen voor staan.

In een exclusief interview met Tubantia maakt hij zijn plannen bekend. Op zijn verzoek in Enschede, de stad waar hij woont. „Hier voel ik me thuis, dus vanaf hier wil ik mij kandidaat stellen.”

Sinds de val van het kabinet was het de meest gestelde vraag aan talkshowtafels en in kranten, wat gaat Pieter Omtzigt doen? Het antwoord op die vraag had hij zelf op dat moment nog niet paraat. Nu is de kogel door de kerk. Zaterdagochtend richtte hij bij de notaris officieel zijn partij Nieuw Sociaal Contract op.

Volledig scherm Pieter Omtzigt richt een eigen partij op en doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. © Carlo ter Ellen DPG Media

‘46 zetels? Onverantwoord’

Hij gaat de sprong wagen. Maar het liefst in wat hij noemt „een vorm van verantwoorde groei.” In peilingen wordt voorspeld dat Omtzigt maar liefst 46 zetels zou kunnen halen bij deelname aan de verkiezingen. Een onverantwoord hoog aantal, denkt hij, verwijzend naar ervaringen uit het verleden met LPF en Forum voor Democratie. Of en hoe hij zelf in de hand kan houden om het aantal zetels behapbaar te houden, onderzoekt hij de komende weken.

Voor zichzelf ziet Omtzigt een rol als fractievoorzitter. Hij heeft geen ambitie premier te worden, mocht zijn partij de grootste worden. De Enschedeër voelt zich thuis in de Tweede Kamer, waar hij al bijna twintig jaar in zit.

