Planbureau slaat alarm: kabinet haalt klimaatdoelen niet

Commentaar Voorzich­tig zijn met soepeler PFAS-norm

29 oktober Het is goed te begrijpen dat het kabinet met een noodmaatregel komt om bouw- en grondbedrijven wat lucht te geven. Door de strenge normen voor de hoeveelheid chemische stoffen (PFAS) in de bodem kan veel grond niet worden afgegraven of vervoerd. Zo schatten bedrijven in de groen- en grondsector ruim 100 miljoen euro omzet mis te lopen doordat projecten stilliggen en voor het eind van dit jaar zesduizend mensen te moeten ontslaan.