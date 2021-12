Plannen en ploeg Rutte 4 krijgen vorm: leenstelsel verdwijnt, De Jonge niet door op Volksgezondheid

CDA, CU en later ook D66 keerden zich tegen het stelsel waardoor veel studenten met hoge schulden aan hun carrière beginnen. Wel zou er nog gediscussieerd worden over de precieze compensatieregeling voor studenten die de afgelopen jaren onder het huidige regime vielen. ,,Als je die voor iedereen en alle jaren moet compenseren wordt het erg prijzig”, zegt een goed ingevoerde bron. ,,Dus hier is nog een laatste ronde onderhandelingen over.”

Kinderopvang

Partijen zijn het ook eens over het afschaffen van de ingewikkelde kinderopvangtoeslag. In plaats daarvan komt er een andere financiering en wordt kinderopvang gratis voor lagere inkomens. Zij betalen nu nog een kleine eigen bijdrage. Ook wordt kinderopvang ‘vele malen goedkoper voor midden- en hogere middeninkomens’, stelt een ingewijde. Dat gebeurt in etappes, als in één keer de opvang praktisch gratis wordt, kunnen kinderdagverblijven de toestroom niet aan. ,,Het zal een paar jaar duren voordat het stelsels is aangepast. En de aanzuigende werking moet je in de smiezen houden.”