Ploumen in appje tegen Asscher: ‘We kunnen Postema niet overend houden’

Ploumen schreef: ,,Lo, we kunnen Postema niet overend houden. Iemand moet nu bellen dat hij eer aan zichzelf moet houden. Debat is slechtst denkbare scenario voor ons (en dat ligt niet aan Kirsten).” Met Kirsten doelt Ploumen op haar collega-Kamerlid Kirsten van den Hul, die in het Kamerdebat zware kritiek kreeg van andere partijen omdat ze haar partijgenoot niet wilde afvallen.



Ploumen zegt ‘geen idee’ te hebben hoe het bericht openbaar werd geplaatst – de partij gaat dat uitzoeken. Daar werd het opgemerkt door een verslaggever van De Groene. ,,Er is technisch iets fout gegaan. Ik snap er echt niks van. Ik vind het ontzettend rot dat het zo de wereld over gaat”, zei Ploumen in een toelichting.



Wel bevestigt ze dat het nu het fractiestandpunt van de PvdA is dat Postema op moet stappen. Ploumen, de vicefractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, kwam tot die conclusie toen ze de eerste termijn van het Kamerdebat volgde. ,,Er zitten 354 kinderen in de penarie. Dat is echt verschrikkelijk.” Ze heeft haar partijgenoot gebeld en hem het nieuwe standpunt van de fractie medegedeeld. ,,Het is verder aan hem wat hij doet.”



De woordvoerder van Postema reageert op de vraag van deze krant of hij conclusies verbindt aan de eensluidende kritiek van kabinet en Kamer met een linkje naar een artikel waarin staat dat de gemeente Maastricht pal achter Postema blijft staan.