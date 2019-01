Poederbrief Belgische politicus bevatte meel en plastic

De brief werd maandag op het gemeentehuis in Lubbeek bezorgd en door Francken nietsvermoedend meegenomen naar huis. Toen hij de envelop opende, bleek er een onbekend poeder in te zitten. Daarop werd de woning van de familie Francken enige tijd afgesloten. Zowel het gezin Francken en twee medewerkers die ook aanwezig waren, werden medisch onderzocht.

Uit onderzoek blijkt nu dus dat er meel en plastic in de brief zat. Francken haalde in een video op Facebook uit naar haatzaaiende collega’s en media. ,,Dit is niet prettig. Ik heb jonge kinderen. Men creëert haat, men beeldt mij af als nazisoldaat met het getrokken geweer, zoals (de politieke partij, red.) Groen heeft gedaan. En dat gaat dan maar door en die denken dat ze zich alles mogen permitteren. Ze zaaien haat op die manier. En dan krijg je mensen die gek zijn en hele gekke dingen doen’’, aldus Francken.