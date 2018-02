Politici verbijsterd over dubbele petten bij 'soap' Lelystad Airport

Dagblad de Stentor meldde vanavond dat de deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, gehuwd is met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen. Door die schijn van belangenverstrengeling is de deskundige teruggetreden.



De SP heeft gelijk na de publicatie een debataanvraag de deur uitgedaan. Kamerlid Cem Laçin: ,,Ik sta versteld, dit is echt bizar. Dit dossier kent inmiddels teveel fouten om te zeggen dat het een onschuldig missertje betreft dat geen gevolgen hoeft te hebben. Het vertrouwen is dusdanig geschaad dat er iets moet gebeuren. Ik wil van de minister weten of zij hiervan wist en waarom de Kamer daarover niet is geïnformeerd. Het Lelystad-dossier is een cocktail van wantrouwen en er komt elke week een ingrediënt bij.”