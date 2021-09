Politici verdeeld over vertrek Kaag: ‘Met een beetje pech is ze voor kerst vicepremier’

,,Tja, ze is nog steeds Kamerlid én D66-fractievoorzitter’’, twittert PVV-leider Geert Wilders over het vertrek van Kaag als minister. Het komende weekeinde gaat Kaag verder onderhandelen over de formatie met VVD en CDA op een landgoed in Hilversum. ,,Dus met een beetje pech is ze voor kerst vicepremier en verandert er helemaal niks’’, stelt Wilders. ,,Want de laffe elite durft nieuwe verkiezingen niet aan.’’

Anderen zijn een stuk lovender voor Kaag. ,,Sigrid, dankjewel voor alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan voor Nederland in de wereld’’, zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans via Twitter. ,,Ik kijk uit naar onze samenwerking in de Tweede Kamer.’’ Demissionair premier Mark Rutte noemt Kaag ‘een hele grote mevrouw’. ,,Ik vind het echt verschrikkelijk’’, aldus Rutte. ,,Nederland had aan haar een hele goede, vooraanstaande, wereldwijd gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken.’’

‘Groot respect’

Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen - die de motie van afkeuring tegen Kaag steunde - is positief. ,,Sigrid Kaag neemt verantwoordelijkheid voor haar rol in de evacuatie uit Afghanistan. Ik heb daar groot respect voor. De PvdA is haar dank verschuldigd voor haar inzet voor Nederland en de wereld.’’ Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een ‘zuivere keuze’ van Kaag. ,,Een groot contrast met andere verantwoordelijken’’, zegt Klaver, verwijzend naar CDA-minister Ank Bijleveld die géén ontslag heeft genomen.

Dat Bijleveld ondanks een motie van afkeuring aanblijft als minister, noemt oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) ‘ongelofelijk oncollegiaal’. ,,Dat doe je gewoon niet’’, reageert Weisglas. ,,Dat kun je niet maken.’’ Zelf zegt Bijleveld dat zij ‘een andere persoonlijke afweging heeft gemaakt’. Dat collega Kaag is opgestapt, noemt Bijleveld ‘heel jammer’.

D66-leider Sigrid Kaag.