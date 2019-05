Politicus in Brussel, hoe vertel je dat op feestjes? Drie Europarlementariërs aan het woord

Interview Ab Klink ‘Op bepaalde terreinen is de marktwer­king doorgescho­ten’

15:54 De marktwerking in de zorg is nog altijd een zegen ten opzichte van het stelsel dat we daarvoor hadden, betoogt voormalig CDA-minister Ab Klink. Als bestuurder van zorgverzekeraar VGZ verzet hij zich tegen gemakzuchtige kritiek.