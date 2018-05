Politiek en ANWB schieten Amsterdams tolplan gelijk aan flarden

De SP vindt het, net als het CDA, opvallend dat er een maatregel wordt voorgesteld die de rijken ontziet. ,,Die betalen gewoon de prijs en rijden het centrum in, mensen met een krappe portemonnee kunnen dat niet. De SP is voorstander van een autoluw centrum, maar dan wel met alternatieven als goed en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen.''



De ANWB beklemtoont verder nog dat in steden als Londen en Oslo de tol is ingevoerd samen met een pakket aan investeringen in de infrastructuur. ,,Denk aan nieuwe wegen en fietspaden'', zegt woordvoerder Vonk. ,,In Amsterdam lijkt daar geen sprake van.''



De belangenclub noemt tolheffing een 'grof middel, vooral bedoeld om af te schrikken' en 'geld te vangen'. De ANWB is verder kritisch over de lappendeken aan verschillende milieuzones die in steeds meer stadscentra verschijnen. ,,Er moet een duidelijke regeling voor automobilisten zijn, die overal geldt.''