Politiek kibbelt over noodpakket 2.0: wie krijgt wat?

In Haagse beleidstorens wordt momenteel hard gewerkt aan wat in de wandelgangen wel het ‘noodpakket 2.0' wordt genoemd. Net als bij een softwareupdate gaat het om een verbeterde versie van de eind maart haastig in elkaar gekluste 1.0-versie, beter bekend als het ‘noodpakket voor banen en economie’. De hoop is dat er voor Hemelvaartsdag overeenstemming is, omdat het eerste pakket al tien dagen later, op 31 mei, afloopt.