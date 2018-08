Politiek reageert: 'Dit is bizar, een rookverbod in de buitenlucht'

D66 is juist heel erg te spreken over het plan. Kamerlid Antje Diertens: ,,Mooi dat ziekenhuizen en scholen deze stappen zetten. Zulke initiatieven werken het beste als ze van onderaf worden genomen. D66 vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen aan de gezondheid van meerokers denken. Want zieken en kinderen laten meeroken, dat is natuurlijk niks.''



PvdA en CDA laten weten dat het aan de lokale politiek is om hier uiteindelijk een besluit over te nemen. ,,De PvdA steunt landelijke maatregelen zoals sigaretten uit het zicht en minder verkooppunten. Die zorgen ervoor dat roken minder vanzelfsprekend wordt en daarmee komt een rookvrije generatie dichterbij", aldus Kamerlid Lilianne Ploumen.



,,Het is goed te zien dat er zo’n sterke maatschappelijke beweging actief is die zich inzet voor de publieke gezondheid. En het is belangrijk dat gemeenten dat faciliteren", voegt CDA-parlementariër Anne Kuik nog toe.